Vissen op gemeentelijke visvijver wordt lichtjes duurder Vergunningen kunnen nu ook afgehaald worden bij café Mondial Kristof Vereecke

05 juli 2019

11u39 0 Zelzate Wie een hengeltje wil gooien in de gemeentelijke visvijver aan de Vredekaai betaalt voortaan 5 euro voor een dagvergunning. Die zijn meteen ook te verkrijgen bij het nabijgelegen café Mondial en sporthengelzaak ‘Het Loze Vissertje’.

De visvijver van het gemeentepark is een populaire bestemming voor sportvissers. Heel wat vissers nemen er dan ook een jaarvergunning. Zelzatenaren betalen 15 euro voor zo’n vergunning, niet-Zelzatenaren 25 euro. Voor wie een jaarvergunning wat te veel van het goede is, kan een dagvergunning kopen. Die zijn voortaan ook te verkrijgen bij het nabijgelegen café Mondial en sporthengelzaak ‘Het Loze Vissertje’. “Op die manier willen we tegemoet komen aan vissers die niet tijdens de openingsuren van de financiële dienst of de sportdienst langs kunnen komen.” Een dagvergunning kost voortaan 5 euro. Vroeger was dat 3 euro. Wie geen dagvergunning kan voorleggen en betrapt wordt door één van de gemeentelijk opzichters riskeert een boete van 15 euro. Kinderen jonger dan 14-jaar, vergezeld van een volwassenen persoon, hengelen gratis met 1 hengel. Het is sowieso verboden vis mee te nemen naar huis. De gemeentelijk visvijver kan ook gebruikt worden voor viswedstrijden. Die kunnen aangevraagd worden via de gemeentelijke sportdienst.