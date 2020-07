Vijfde verjaardag ‘Waïkiki Paradise’ jaartje uitgesteld Kristof Vereecke

06 juli 2020

14u08 0 Zelzate De vijfde editie van het beachsportsevent ‘Waïkiki Paradise’ in de zandbak van het Zelzaatse gemeentepark wordt een jaartje uitgesteld.

Het tweedaagse beachvolley-, beachvoetbal- en beerpongtornooi gaat normaal door half augustus, tijdens de jaarlijkse zomerkermis. Vanwege corona hebben de organisatoren van Two Enjoy nu beslist om de vijfde verjaardag van hun succesvolle evenement een jaartje uit te stellen. “Het lijkt ons niet evident om een normaal tornooi te kunnen inrichten, laat staan om nadien samen te kunnen swingen”, zegt Nancy Wauters namens de organisatoren. “Voor ons vijfjarig bestaan hadden we iets nieuws in petto, maar we stellen het een jaartje uit. Een jubileumeditie moet een knaller zijn.”