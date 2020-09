Vijf jaar na ‘The Voice Kids’ brengt Jens Dolleslagers (18) eigen single uit: “Lang gezocht naar een eigen stijl” Kristof Vereecke

03 september 2020

22u16 1 Zelzate ‘Just a guy’, dat is de nieuwe single van Jens Dolleslagers die vrijdag om 12 uur gedropt wordt. Vijf jaar na zijn avontuur in ‘The Voice Kids’ staat de conservatoriumstudent op zijn eigen muzikale benen. “Het is tijd dat de wereld de echte Jens leert kennen”

Vijf jaar geleden zette de toen 13-jarige Jens Dolleslagers Zelzate op zijn kop toen hij totaal onverwachts de finale van ‘The Voice Kids’ wist te winnen. De sympathieke krullenbol werd meteen gebombardeerd tot tieneridool. Af een toe een gastoptreden in een televisieprogramma, een professionele single,…hij werd zelfs het gezicht van een populaire kledinglijn. De laatste twee jaar is het wat stiller rond Jens Dolleslagers, maar dat betekent niet dat hij stil gezeten heeft. Zo studeert hij ondertussen aan het conservatorium. “Echt mijn ding. Ik heb er een geweldig jaar opzitten”, zegt Jens. “Het is ongelofelijk wat ik het afgelopen jaar allemaal bijgeleerd heb. “

Eigen stijl

Al die kennis gebruikt hij nu om met ‘Just a guy’ een eigen single uit te brengen. “In tegenstelling tot de single die ik uitbracht na The Voice kids is deze single 100% mijn werk. De song, de tekst, de opname, de mix, de mastering,…ik heb alles zelf gedaan. Dat maakt het ook een pak spannender allemaal. Ik ben echt heel benieuwd naar de reacties van de mensen. Zeker omdat ik lang gezocht heb naar een eigen stijl. Ondertussen denk ik die gevonden te hebben. ‘ Singersongwriter, met een vleugje elektronica, wat Oosterse invloeden,.... De tekst van ‘Just a guy’ is dan weer redelijk autobiografisch.”

Live spelen

Vrijdag om 12 uur wordt de single gedropt op Spotify, Itunes, Deezer,…. “Ik koester persoonlijk weinig grote verwachtingen. Ik doe het oor de mensen die me volgen en wie weet wordt de single opgepikt. Ik ben sowieso niet van plan om te stoppen met songs schrijven. Stiekem droom ik al van een eigen album. Hopelijk kunnen we binnenkort ook wat meer live spelen. Je weet niet hoe hard ik dat mis. Gelukkig maakt deze single qua spanning al één en ander goed.”

Ontdek hier vanaf morgen 12 uur de nieuwe single van Jens Dolleslagers.