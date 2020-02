Vier jaar geleden stierf de man die zijn gemeente ‘geweldig’ maakte: “Eddy is springlevend!” Kristof Vereecke

06 februari 2020

09u49 3 Zelzate Vandaag is het vier jaar geleden dat de wereld afscheid nam van het fenomeen Eddy Wally. De charmezanger overleed op 83-jarige leeftijd. Vorig jaar werd het hij gezicht van de ‘Zelzate Geweldig’ campagne en leeft zijn erfenis meer dan ooit. Eddy is geworden wat hij eigenlijk altijd was: een cultfiguur.

The show must go on. En dus timmert dochter Marina Wally dagelijks verder aan de weg. Onder het goedkeurend oog van haar nieuwe begeleider/manager Danny Fabry. “Ik heb het Eddy Wally destijds beloofd”, vertelde Danny daarover aan Dag Allemaal. Vier jaar na zijn dood is de erfenis van ‘The Voice of Europe’ groter dan ooit. “Ik mis papa nog elke dag. Rond zijn sterfdatum heb ik het altijd het moeilijkst”, zucht Marina Wally, die onlangs nog in het nieuws kwam dat ze het ouderlijk huis zou verkopen. “Geen haar op mijn hoofd dat daar aan denkt. Hier kom ik tot rust. Ik zal de Villa Wally nooit verkopen.”

Zelzate geweldig

Vandaag brengt ze ongetwijfeld een bezoek aan de Villa Wally langs de Assenedesteenweg. Wie er binnenwandelt, denkt dat Eddy elke minuut uit de keuken kan wandelen: “Wow, fijn dat jullie hier zijn. De vrienden van Het Laatste Nieuws! Geweldig!” Dankzij de actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ is Eddy opnieuw springlevend. Er kwam een WK sjakossenwerpen in het gemeentepark van Zelzate en de slogan ‘Zelzate Geweldig’ veroverde in 2019 de wereld. De sticker met de beeldtenis van Eddy Wally hangt van New York tot Shanghai, van de top van de Mont Ventoux tot het hoogste punt van de Tafelberg. “Het is ongelofelijk waar die sticker allemaal opdook. De Kilimanjaro, Central Park New York, Tokio,…”, vertelde Marije Laureys van de actiegroep Zelzate Geweldig rond de jaarwisseling in deze krant. Hun geheime wapen: Eddy Wally. “We hadden ons geen betere ambassadeur kunnen dromen. Iedereen herkent Eddy Wally en hij was ook echt geweldig! Het is een figuur die jong en oud aanspreekt. Ondertussen hebben we er 12.000 nieuwe ambassadeurs bij. Zelfs Miss Oost-Vlaanderen komt uit Zelzate.” Ondertussen boomt de job van Eddy Wally-imitator en is de ‘Eddy Wally-medley’ één van de jaarlijkse hoogtepunten op Kamping Kitschclub. Een mens zou voor minder uit een vliegmasjien springen. Niet waar Marina?

Conclusie: Eddy Wally zet ook na zijn dood zichzelf en zijn gemeente op de kaart. Meer nog, vier jaar na zijn dood is ‘The Voice’ springlevend! Hij zou het zelf graag gezien hebben. De legende leeft. Eddy Wally leeft!