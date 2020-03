Verzetsheldin Madeleine Kintziger en operazangeres Rita Gorr krijgen eigen straatnaam Kristof Vereecke

07u15 1 Zelzate Verzetsheldin Madeleine Kintziger en operazangeres Rita Gorr krijgen hun eigen straat in Zelzate. Op die manier wil de gemeente tegemoetkomen aan de oproep van televisie- en radiomaakster Sofie Lemaire om in de toekomst meer vrouwelijke straatnamen in het straatbeeld te introduceren.

“Het lijkt ons een mooie gedachte om van de nieuwe verkaveling in de buurt van de Verbroederingslaan een volledige vrouwenwijk te maken. Zelzate heeft meer dan verdienstelijke vrouwen genoeg om een volledige wijk te voorzien”, vertelde burgemeester Brent Meuleman (sp.a) in november aan deze krant naar aanleiding van de oproep van televisiemaakster Sofie Lemaire. Zelzate maakt die belofte nu ook hard te. Zo besliste de gemeenteraad gisteren dat Madeleine Kintziger en Rita Gorr hun eigen straat krijgen. Waar beide straten moet komen, is nog onduidelijk. “We kijken naar toekomstige verkavelingsprojecten.”

Madeleine Kintziger was een verzetsheldin die lang in Zelzate woonde en erg actief was in het verzet tijdens Wereldoorlog II. Zo probeerde ze onder andere drie Britse piloten uit de handen van de Duitse bezetter te houden. Op 10 augustus 1943 werd ze opgepakt door de Gestapo en gevangen genomen in het concentratiekamp van Ravensbrück. Toen ze bevrijd werd door Engelse en Canadese soldaten, woog ze nog amper 25 kilogram. Ze werd uiteindelijk diep in de negentig en stierf in Zelzate. Rita Gorr was een mezzosopraan die het schopte tot in de grootste operahuizen van de wereld. Ze werd geboren in de befaamde volkswijk Klein Rusland.

Van alle straten die in Vlaanderen naar personen zijn vernoemd, is de verhouding man vrouw 85-15. Het programma ‘Meer vrouw op straat’ van Sofie Lemaire is vanavond om 21.15 uur een eerste te bekijken op televisiezender Canvas.