Verwarmt staalreus ArcelorMittal binnenkort de huizen in Zelzate? Kristof Vereecke

06 juli 2020

14u34 0 Zelzate Worden de huizen in Zelzate in de toekomst verwarmd met restwarmte van ArcelorMittal? De staalreus gaat alvast samen met de provincie, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij en psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist een warmtenet aanleggen. Voorlopig wordt enkel Sint-Jan-Baptist aangesloten, maar de gemeente hoopt het net door te kunnen trekken.

De productie van staal vereist extreem hoge temperaturen. In de fabriekssite van ArcelorMittal wordt dan ook heel wat restwarmte geproduceerd. Die hitte gaat vandaag verloren, maar het is de bedoeling ze door te sturen naar een netwerk van leidingen om zo woongelegenheden te verwarmen. Een warmtenet dus.

In een eerste fase zal psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist verwarmd worden met restwarmte van ArcelorMittal, maar volgens de gemeente Zelzate heeft het warmtenet zoveel meer potentieel. “In principe zou het perfect mogelijk moeten zijn het net door te trekken tot in het centrum van onze gemeente en op termijn onze openbare gebouwen te verwarmen”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA).

Verbroederingslaan

De Vuyst ziet zelfs mogelijkheden voor particuliere woningen. “De nieuwe wijk die we over twee jaar beginnen bouwen aan de Verbroederingslaan zou een perfect voorbeeld kunnen zijn.” Zover is het echter nog niet. Vorige week was er een webinar met alle stakeholders om het project voor te stellen. Daar liet de gemeente Zelzate duidelijk haar interesse en enthousiasme blijken. “Wind, zon en restwarmte zijn een mooie hernieuwbare energiemix waarop de gemeente samen met de Zelzatenaar wil inzetten om iedereen mee te nemen in de energietransitie. Duurzaam, maar ook betaalbaar”, besluit De Vuyst.