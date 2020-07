Verroest marineschip vaart over kanaal Gent-Terneuzen naar laatste rustplaats: “Al bijna 20 Franse oorlogsbodems gesloopt in Gentse haven” Kristof Vereecke

04 juli 2020

17u01 0 Zelzate Vandaag passeerde er (opnieuw) een oud Frans marineschip op het kanaal Gent-Terneuzen. De Franse marine laat al sinds 2013 zijn oude oorlogsschepen slopen in Gent.

Vaak gaat het om schepen met een serieuze staat van dienst. Sommige van de schepen werden zelfs ingezet tijdens de Golfoorlog. De schepen worden gesloopt op de terreinen van Galloo in de Scheepzatestraat in de Gentse haven. In totaal worden er in totaal 20 Franse oorlogsschepen gesloopt in Gent. Dit jaar zijn de laatste twee aan de beurt. Het Gentse bedrijf Galloo, dat het contract voor het slopen van twintig Franse oorlogsschepen binnenhaalde, is één van de 23 erkende sloperijen in Europa. Een marineschip slopen duurt zes tot acht maanden. “De eerste vier maand zijn nodig om al het asbest te verwijderen”, klinkt het bij Galloo. “Nadien duurt het nog nog eens vier maand om het volledige schip te ontmantelen.” Alle materialen van de Franse oorlogsvloot worden gescheiden en 98 procent wordt gerecycleerd. Het beste staal gaat naar ArcelorMittal, de rest vindt zijn weg naar naar Turkije en Egypte.