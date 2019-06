Vernieuwde Katse Feesten lossen eerste ‘straffe’ namen en worden (bijna) volledig gratis Organisatie lost nog een gans weekend namen Kristof Vereecke

08 juni 2019

11u06 0 Zelzate De befaamde Katse Feesten gooien het dit jaar over een andere boeg. Zo pakken ze op vrijdag uit met een groot afterworkevent. Daarnaast worden de feesten, op de comedynight na, volledig gratis. Tel daarbij een nieuw podium, een foodcorner en je krijgt een compleet nieuw concept. Nog gans het Pinksterweekend maken de organisatoren namen bekend.

Met Tierkratz, Buscemi en Dave Lambert beloven de Katse Feesten dit jaar te openen met een knaller van formaat. Voor het eerst in de 42-jarige geschiedenis van het evenement pakken ze er op vrijdag 2 augustus uit met een afterworkevenement. “We geloven dat daar vraag naar is”, zegt Tom Van Acker namens de organiserende scoutsvereniging. “Na de storm van vorig jaar hebben we besloten een nieuw podium te zetten en om de kost te reduceren, beginnen we er dit jaar gewoon vroeger aan op ons terras.”

Radio Topkaas

Nieuw is ook dat de Katse Feesten bijna volledig gratis worden. “We willen zoveel mogelijk mensen naar ons terrein lokken”, weet Van Acker. “Daarom hebben we beslist alles gratis te maken. Ook onze fuiven.” De Comme Chez Chat-fuif op zaterdag laat alvast het beste vermoeden met DJ’s FXDER, de knotsgekke bende van Radio Topkaas en Seghers op de affiche.

En er zitten nog nieuwigheden aan te komen. “We gaan nog niet alles verklappen: maar er komt dit jaar ook een foodcorner. Daarnaast hebben we gewoon heel erg leuke namen in onze mouw zitten”, besluit Van Acker. Vanmiddag wordt een eerste nieuwe lading verwacht, zondag een tweede. Spannend!