Vermijd R4 omgeving Zelzate na ongeval met vrachtwagen en tractor Dylan Vermeulen Didier Verbaere

06 oktober 2020

15u05 48 Sint-Kruis-Winkel/Zelzate/Gent Brandweerzone Centrum vraagt om de omgeving van de R4 richting Zelzate te vermijden na een ongeval met een vrachtwagen en een tractor aan het kruispunt in Sint-Kruis-Winkel.

Een vrachtwagen reed er dinsdag kort na de middag in op een maaimachine en kantelde nadien in de berm. De bestuurder van de tractor raakte lichtgewond. “De interventie en opruimwerken kunnen een tijd duren. Kies een alternatieve route. Sta je in de file? Vorm dan een reddingsstrook voor de hulpdiensten”, meldt Brandweerzone Centrum.

Later meer..