Verjaardagszwemmen, start 2 run en spel zonder grenzen: “Zelzate 20 keer op de hort voor een 2020 vol sport” Kristof Vereecke

24 januari 2020

07u11 0 Zelzate Onder het motto ‘20 keer op de hort voor een 2020 vol sport’ pakt de sportdienst dit jaar uit met 20 nieuwe activiteiten: van verjaardagsfeestjes tot een spel zonder de grenzen in de zomer.

Zelzate heeft met Els De Smet een nieuwe sportfunctionaris en die is razend ambitieus. Zo lanceert de sportdienst in 2020 maar liefst 20 nieuwe initiatieven. “Een uniek jaar vraagt om grote plannen”, doet Els haar plan uit de doeken. “We willen gehoor geven aan de oproep van Vlaams minister van sport Ben Weyts (N-VA) om jong en oud aan het bewegen te krijgen. Sport als maïzena, bindmiddel tussen jong, oud, rijk, arm, man, vrouw,…”

Verjaardagsbox

Onder het motto ’20 keer op de hort voor een 2020 vol sport’ worden twintig nieuwe activiteiten gelanceerd. Eén daarvan is verjaardagszwemmen in het gemeentelijke zwembad. Het initiatief lijkt nu al een hit. “Bijna alle komende weekends hebben we al een feestje. Het leuke is dat ouders kunnen relaxen terwijl hun kinderen zich amuseren in het zwembad. Uiteraard zorgen wij voor een verjaardagsbox, maar je mag ook zelf nog extra hapjes mee te brengen. Voor 8 euro per kind kan je bovendien niet sukkelen.” Naast verjaardagszwemmen kan je binnenkort ook ontbijtzwemmen, pannenkoekenzwemen en aperitief zwemmen.

Tegoare

Daarnaast start de sportdienst dit jaar ook met twee start to run clinics en het initiatief ‘Tegoare’. “Met Tegoare willen we op een laagdrempelige manier sport promoten. Ideaal voor wie af en toe wel eens aan sport wil doen, maar zich niet elke week wil engageren in een club. Het aanbod zal dan ook zeer divers zijn: van petanque tot dans”, weet De Smet. Nog een opvallend initiatief is de activiteit ‘Kijk ik fiets’, waar jonge kinderen op 28 maart samen met ervaren begeleiders op drie uur leren fietsen. In de zomer is er een summerproofbootcamp en krijgt Zelzate op zaterdag 4 juli een spel zonder grenzen. “Een oude Zelzaatse tradititie die we terug van onder het stof willen halen.”

Knuffelturnen

Schepen van sport Luc Van Waesberghe (sp.a) en burgemeester Brent Meuleman (sp.a) smeren hun kuiten maar al best in. “2020 wordt een geweldig sportjaar. Ik ben enorm trots dat we onze inwoners al deze activiteiten kunnen aanbieden”, aldus Van Waesberghe. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) ziet het alvast zitten. “Ik zie dat er in november knuffelturnen wordt georganiseerd. Tegen dan zal mijn dochtertje oud genoeg zijn. Schrijf ons maar al in.”

Het volledige programma is terug te vinden op www.zelzate.be.