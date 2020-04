Vergunning voor herstel Sasse Westkade eindelijk binnen: werken starten volgende week Kristof Vereecke

29 april 2020

22u19 0 Zelzate De langverwachte vergunning voor het herstel van de Westkade tussen Sas van Gent en Zelzate is eindelijk binnen. Dat meldt Omroep Zeeland. De werken starten al volgende week.

De normaal erg drukke Westkade is al sinds februari 2019 dicht voor alle verkeer omdat de kade in het kanaal Gent-Terneuzen dreigt te schuiven. Daardoor is het al maanden omrijden om in Sas van Gent te raken. Door aanhoudende discussies over de juiste aanpak, maar vooral over wie de kosten voor het herstel moest betalen, bleef het dossier erg lang aanslepen. De herstellingswerken worden geraamd op 7,5 miljoen euro. Nu de nodige vergunningen eindelijk binnen zijn, kunnen de langverwachte en spectaculaire herstellingswerken eindelijk starten.

Handelaars

Verwacht wordt dat de 210 meter lange Westkade eind 2021 weer open kan voor het verkeer. Voor de vele handelaars in Sas van Gent geen dag te vroeg. Door de problemen met de Westkade leven ze er al maanden op een schiereiland, door de lockdown-maatregelen zagen ze bovendien ook nog al hun resterende Belgische klanten wegvallen. Het einde van de calvarietocht lijkt gelukkig eindelijk in zicht.