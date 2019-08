Verdachte opgepakt na koperdiefstal bij Arcelor Mittal Jeffrey Dujardin

23 augustus 2019

13u40 4 Zelzate De lokale politie heeft vrijdagochtend een verdachte kunnen inrekenen nadat er donderdagnacht bij Arcelor Mittal geprobeerd werd koper te stelen. Vorig weekend werd al een grote hoeveelheid koper gestolen bij het bedrijf.

Een indrukwekkende politiemacht was vrijdag vroeg in de ochtend in de weer. Meerdere combi’s en een helikopter werden ingezet nadat de melding kwam dat er een inbraak was bij Arcelor Mittal. Vorig weekend werd daar een grote hoeveelheid koper gestolen door meerdere verdachten. Er werd verhoogd toezicht gehouden, waardoor de daders donderdagnacht betrapt werden. Er werd één persoon opgepakt, het is nog niet duidelijk of hij gelinkt kan worden aan de feiten.