Verdacht overlijden van gedecoreerde ex-brandweersergeant (66) blijkt ongelukkige val: “Yvan zijn leven stond in het teken van vuur, helaas werd het veel te vroeg geblust” Kristof Vereecke

10 oktober 2020

20u19 102 Zelzate Donderdag 15 oktober neemt Zelzate afscheid van ex-brandweersergeant Yvan Van Hecke (66). De man kwam afgelopen woensdag om het leven bij een val in zijn appartement aan de Frans Wittoucklaan. Het parket sprak aanvankelijk van een verdacht overlijden, onderzoek wijst uit dat het om een spijtig ongeluk gaat.

Woensdag werd de Frans Wittoucklaan opgeschrikt door een verdacht overlijden van een 66-jarige man. De straat werd een tijdlang afgezet en het parket stapte ter plaatse af. Onderzoek leert nu dat het om een ongelukkige val ging. Ook de identiteit van het slachtoffer is bekend. Het gaat om Yvan Van Hecke. De man was graag gezien in Zelzate en jarenlang een gewaardeerd lid van het Zelzaatse vrijwilligersbrandweerkorps. “Yvans leven stond in het teken van mensen helpen en van het vuur”, reageert zijn familie. “Hij trad samen met zijn broer Ronald in de voetsporen van zijn vader als vrijwillig brandweerman in Zelzate. Daar klom hij op tot ere-eerste sergeant. Ook in zijn professionele leven stond alles in het teken van vuur. Zo was hij professioneel brandweerman bij het toenmalige Sidmar. Ook daar werd Yvan erg gewaardeerd.”

Familieman

Yvan was ook een echte familieman. Hij laat twee zonen en vier kleinkinderen na. Zij zetten de brandweertraditie verder. Zo zijn zowel zijn zoon Andy als Sven actief als vrijwillig brandweerman bij de brandweer van Zelzate. “Yvan zijn leven stond in het teken van vuur, helaas werd het veel te vroeg geblust”, besluiten ze.

De uitvaart vindt plaats op donderdag 15 oktober om 10.30 uur in crematorium Westlede in Lochristi. Omwille van de huidige coronamaatregelen zal de toegang tot de aula beperkt blijven tot een maximumaantal personen. Condoleren is mogelijk via uitvaartcentrum Verhoeven/Sereni aan de Oostkade in Zelzate.