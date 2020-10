Verdacht overlijden op hoek van Franz Wittoucklaan en de Onteigeningstraat Kristof Vereecke Dylan Vermeulen

07 oktober 2020

15u23 58 Zelzate De politie en het parket sloten woensdagmiddag de hoek van de Franz Wittoucklaan en de Onteigeningstraat af. Volgens bronnen bij de politie zou het gaan om een verdacht overlijden.

Buurtbewoners bevestigen dit. Het zou gaan om een 66-jarige man die op de benedenverdieping van een appartementsgebouw in de Onteigeningstraat woont. Volgens verschillende buurtbewoners was de man een eenzaat. Hij had weinig tot geen contact met de buren en zou aangetroffen zijn in zijn woning met een gebroken glas wijn. Dit is echter nog niet bevestigd.

“Hij was slecht te been. We zagen hem eigenlijk nooit. Heel af en toe kwam hij eens buiten. Dan stapte hij meteen in zijn auto en ging hij om boodschappen. We knikten dan wel eens naar elkaar, maar verder dan dat ging het niet.”

Het parket meldde ondertussen wel dat het inderdaad om een overlijden van een man in een woning in de Franz Wittoucklaan in Zelzate zou gaan. Het parket stuurde het labo ter plaatse en stelde eveneens een wetsarts aan om de precieze doodsoorzaak vast te stellen. Voorlopig wordt het verslag van de wetsarts en vaststellingen van labo nu afgewacht.