Veldrijder Dario en vriendin Inne ruilen crossfiets in de zomer voor ijskar: “Laat de zon de komende weken en maanden maar schijnen” Kristof Vereecke

12 mei 2020

09u57 42 Zelzate In de winter vind je Dario Tielen in het veld tussen toppers als Mathieu van der Poel en Wout Van Aert, in de zomer rijdt hij voortaan samen met zijn vriendin Inne Victor rond met de ijskar. Maandag deden ze hun eerste ronde en of dat naar meer smaakte: “Iedereen is enthousiast dat Zelzate opnieuw een echte ijskar heeft.”

De meeste Zelzatenaren leerden Dario Tielen kennen als een erg beloftevolle jonge motorcrosser. Een paar jaar geleden maakte hij succesvol de overstap naar de fiets. In de winter duikt hij wekelijks het veld in met toppers als Mathieu van der Poel en Wout Van Aert, maar Dario zocht nog een bezigheid om de zomer te vullen. Het werd een ijskar. “Mijn vriendin Inne en ik droomden ervan om een zelfstandige zaak te beginnen. Omdat we beiden van ijsjes houden, leek het ons wel iets om een ijskar te starten. Als kind vond ik het geweldig als ik het muziekje van de ijskar in de straat hoorde. Dat gevoel wil ik opnieuw brengen in de straat.”

Vaste ronde

De ijskar kreeg de toepasselijke naam ‘De Likkende Lekkerbek’. Dario en Inne reden maandag de eerste keer uit in Zelzate. “De mensen waren allemaal erg enthousiast. Zelzate heeft nog geen vaste ijskar. Omdat ik hier geboren ben, zijn we van plan hier een vaste ronde te organiseren. Al zullen we ongetwijfeld ook wel eens in de naburige gemeenten opduiken.” Of Dario ook zelf ijsjes lust? “Tuurlijk. Ik heb vandaag nog een bolletje citroen gegeten. Superlekker! Af en toe een bolletje kan geen kwaad. De benen voelen opnieuw goed deze zomer.”

Door de coronacrisis moesten Dario en Inne wel de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. “We hebben plexiglas geïnstalleerd in de kar, er is handgel,… alles voor de veiligheid. Corona heeft trouwens ook een voordeel. Iedereen is thuis en een ijskar geeft toch een beetje een zomergevoel. Laat de zon de komende weken en maanden maar schijnen.”