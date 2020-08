Veiligheid primeert: nog tot 12 augustus beroep mogelijk tegen sloop schutterstoren uit 1927 Kristof Vereecke

03 augustus 2020

10u49 0 Zelzate Burgers kunnen nog tot 12 augustus bezwaar indienen tegen de sloop van de bekende schutterstoren op de Grote Markt in Zelzate. De 33-meter hoge toren maakt al van 1927 deel uit van de Zelzaatse skyline, maar verkeert al enkele jaren in erg slechte staat.

De kans dat de skyline van de Zelzaatse Grote Markt er binnenkort heel anders uitziet, wordt steeds groter. Zo gaf het schepencollege de eigenaar van de oude schutterstoren goedkeuring om het 93-jaar oude gebouw te slopen. De toren staat op de lijst van bouwkundig erfgoed, maar verkeert in zo’n slechte staat dat hij een gevaar vormt voor de omgeving. Zo liep de toren de afgelopen jaren al een paar keer zware schade op bij stormweer. De laatste keer was op 16 februari toen storm Dennis enkele houten frontpanelen losrukte van de toren. Een deel van de Grote Markt moest zelfs afgezet worden uit voorzorg. Daarop drong de gemeente aan bij de eigenaar om de toren grondig te renoveren. Tot ieders grote verbazing diende de eigenaar een sloopvergunning in omdat de renovatiekosten torenhoog oplopen. Bovendien wordt de toren, die vroeger deel uitmaakte van het oude cinemacomplex Gaumont en voor heel wat amusement zorgde bij de Zelzaatse boogschutters, al jaren niet meer gebruikt. Het schepencollege oordeelde nu dat de algemene veiligheid van de Zelzatenaren voorrang heeft op de historische waarde van het bouwwerk. Burgers kunnen nog tot 12 augustus bezwaar indienen tegen de sloopvergunning. Daarna wordt de vergunning definitief en kan gestart worden met de afbraak van de toren.