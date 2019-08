Veel vragen bij fatale aanrijding van Ignace (29): "Volstrekt onduidelijk waarom hij op de rijbaan liep” Slachtoffer erg geliefd binnen Zelzaatse uitgaansleven Wouter Spillebeen en Kristof Vereecke

19 augustus 2019

10u08 190 Zelzate Een nachtelijke aanrijding door een vrachtwagen op de R4 in Zelzate is de 29-jarige Ignace Soetens fataal geworden. Ignace stak de ringweg om een nog onbekende reden over waar geen oversteekplaats was. Ignace was erg geliefd binnen het Zelzaatse uitgaansmilieu en had erg veel vrienden. Allemaal blijven ze perplex achter. “We stellen ons ook alleen maar de vraag wat er gebeurd is.” Op sociale media regende het gisteren steunbetuigingen.

Rond 4.30 uur werd een voetganger opgemerkt langs de R4 tussen het kruispunt met de Rijkswachtlaan en het kruispunt met de Leegstraat. Een chauffeur die op weg was naar haar werk, belde de politie met de melding dat een man op de weg stond te braken. Ze had een aanrijding net vermeden. Even later kan een vrachtwagen die richting Nederland rijdt de man niet ontwijken. Het komt tot een aanrijding terwijl hij te voet de straat oversteekt ongeveer honderd meter van de Rijkswachtlaan, waar geen oversteekplaats is. Een tweede vrachtwagenchauffeur kan de man ook niet ontwijken, waardoor een tweede klap volgt.

De hulpdiensten kwamen in allerijl ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. De voetganger kwam ter plaatse om het leven. De brandweer plaatste een scherm om het lichaam aan het zicht te onttrekken en de straat werd afgezet. ’s Morgens kwam een verkeersdeskundige in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen de nodige vaststellingen doen. Rond 9.30 uur werd de straat weer opengesteld.

Feesttent

Het slachtoffer is Ignace Soetens, een 29-jarige Zelzatenaar. Waarom hij op die plek de straat overstak, is nog een groot vraagteken. “We sluiten voorlopig geen enkele piste uit”, aldus het parket Oost-Vlaanderen. “Het is dus nog volstrekt onduidelijk waarom hij op de rijbaan liep.” Als de eerste melding ook over Ignace ging, is het mogelijk dat hij onwel was en niet wist waar hij was. Dat alles maakt deel uit van het onderzoek door het parket.”

In Zelzate kwam het nieuws over het ongeval deze ochtend erg hard aan. Ignace was erg bekend in het plaatselijke uitgaansleven en bijzonder geliefd. Bjorn Geirnaert, uitbater van taverne Bristol, en Andy Plasschaert van café Maritime waren beiden goede vrienden en zakenpartners van Ignace. “We waren beste maten”, zegt Bjorn. “Het nieuws is natuurlijk bijzonder hard aangekomen. Ignace was een wijze gast die veel van voetbal hield en altijd zijn best deed.” Dat laatste komt steevast terug in de vele steunbetuigingen op sociale media. “Ik zag hem gisteren nog werken in de feesttent tijdens de kermis. Hier zijn geen woorden voor”, reageerde Lucien Van de Velde van het Zelzaatse feestcommissie. Zelzate heeft er net tien prachtige kermisdagen opzitten. Mede dankzij de inspanningen van Ignace die er samen met zijn zakenpartners Bjorn en Andy van alles op poten zette. “We hadden met ons drie een zaak, ABI Rent, waarmee we horecamateriaal en barcontainers verhuurden”, legt Bjorn uit. “Naast samen werken, gingen we wel eens samen uit”, vult Andy aan. “Ignace was een goedlachse kerel. Je kon er alles aan vragen. Het is bijzonder jammer wat er gebeurd is, voor ons en voor iedereen die hem kende. We stellen ons ook constant de vraag wat er juist gebeurd is en wat hij daar deed. We kennen het antwoord ook niet.”

Theorie

Een theorie die de ronde doet, is dat Ignace op een collega wachtte die hem zou oppikken en een lift zou geven naar het werk. “Ignace stond in de late ploeg, dus het zou vreemd zijn als hij zo vroeg al op weg was naar het werk”, klinkt het bij Aelterman BVBA, waar Ignace als lasser-monteur aan de slag was. “Het is heel treurig. Hij was een waardevolle medewerker en hij zal gemist worden.”

Ignace had geen vriendin of kinderen.