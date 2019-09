VDAB verhuist pas in oktober Verhuiswerkzaamheden lopen vertraging op Kristof Vereecke

18 september 2019

16u33 0 Zelzate De diensten van de VDAB verhuizen pas vanaf oktober naar hun nieuwe locatie in het Sociaal Administratief Centrum van het OCMW. Normaal was het voorzien dat de diensten nog deze maand verhuisden, maar de verhuiswerkzaamheden liepen wat vertraging op.

De VDAB verhuist naar het vroegere bureau van de OCMW-voorzitter. Begin deze maand haalde OCMW-voorzitter Geert Asman (PVDA) persoonlijk zijn eigen bureau in het Sociaal Administratief Centrum (SAC) leeg om plaats te maken voor een nieuw VDAB-kantoor. “De VDAB contacteerde mij begin dit jaar, omdat de dienstverlening in Zelzate dreigde te verdwijnen”, zegt Asman. “Hun huurcontract in de Oude Westtragel loopt eind september ten einde. Door de nieuwe organisatie van de VDAB zouden onze inwoners naar Gent of Eeklo moeten gaan. De medewerkers van de VDAB vroegen daarop aan het OCMW om een oplossing te vinden voor een betaalbare huisvesting, zodat de diensten hier kunnen blijven.”

Normaal was het de bedoeling dat de VDAB nog deze maand terug openging in de Kleine Landeigendomlaan, maar dat wordt dus oktober. “Maar uitstel is gelukkig geen afstel”, klinkt het nog. “Beter een latere verhuis, dan geen VDAB meer op onze gemeente.”