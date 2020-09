Vandalen vernielen terrasafsluiting café Regina en steken mobiel toilet in brand aan busplein Kristof Vereecke

24 september 2020

22u23 0 Zelzate Vandalen hebben gisterennacht de terrasafsluiting van het bekende café Regina vernield. Uitbaatster Sonia lanceerde via sociale media een oproep naar getuigen. Dezelfde nacht werd ook een mobiel toilet in brand gestoken aan het busplein

Enkele weken geleden heropende Sonia Dejongh wat door velen ‘het mooiste café van Zelzate’ genoemd wordt. Café Regina aan de Grote Markt in Zelzate beschikt nog steeds over zijn originele interieur uit de periode van het interbellum en werd in 2005 beschermd als monument. Heel wat Zelzatenaren waren dan ook erg enthousiast over de heropening. Blijkbaar is niet even enthousiast. Zo vernielden vandalen vannacht de terrasafsluiting van het café. Uitbaatster Sonia lanceerde vanavond een oproep naar getuigen.

Het bleef trouwens niet bij een kapotte terrasafsluiting gisterenavond. Zo werd ook een mobiel toilet in brand gestoken aan het busplein. Het toilet doet dienst voor de werkmannen die momenteel bezig zijn met de renovatie van het busplein. Of er een link is tussen beide feiten is niet duidelijk.