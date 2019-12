Vanaf 6 januari 24 uur permanentie in nieuwe ambulancepost langs Walderdonk Kristof Vereecke

11 december 2019

16u22 0 Zelzate Op 6 januari opent de nieuwe ambulancepost in het voormalig Belgacomgebouw langs de Walderdonk in Wachtebeke. Die bedient zowel Wachtebeke, Zelzate als Moerbeke-Waas en zal 24 op 24 actief zijn.

De nieuwe ambulancepost betekent wel dat Zelzate in de nabije toekomst over geen eigen ambulancepost meer zal beschikken. Die is al sinds jaar en dag gevestigd in de brandweerkazerne langs de Chalmetlaan. Iets wat sommige gemeenteraadsleden van de kanaalgemeente zorgen baart. “Maar dat is niet nodig”, zegt brandweerofficier Kurt De Kock van de brandweerzone Centrum. “De aanrijtijd naar Zelzate blijft dezelfde. Bovendien zitten we nu op één minuut van de R4 en amper drie minuten van de E34. Daarnaast is er een enorme tijdswinst voor de gemeenten Wachtebeke en Moerbeke.” De nieuwe post zal bemand worden door 19 nieuwe vrijwillige ambulanciers die de klok rond beschikbaar zijn. Op 6 januari wordt de nieuwe ambulancepost officieel geopend.

