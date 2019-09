Van Cronenburg en Meuleman op één lijn over afschaffen van de stemplicht en tricolore sjerp: “Zitten niet te wachten op Amerikaanse toestanden” Vlaams regeerakkoord blijft ook bij lokale burgemeesters niet onbesproken Kristof Vereecke

30 september 2019

12u50 0 Zelzate Geen haar op het hoofd van Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en zijn Wachtbeekse collega Rudy Van Cronenburg (Anders) dat er over nadenkt om voortaan een Vlaamse in plaats van een Belgische burgemeesterssjerp te dragen. Ook het afschaffen van de stemplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen vinden de twee een erg slechte zaak.

Volgens het nieuwe Vlaamse regeerakkoord kunnen burgemeesters voortaan kiezen of ze een Vlaamse of een tricolore sjerp dragen. Zowel in Wachtebeke als Zelzate, niet toevallig de thuis van twee socialistische burgemeesters, blijft de tricoloresjerp gewoon op post. “Eerst en vooral vind ik het vreemd dat dit keuzes zijn waar een nieuwe Vlaamse regering mee bezig is”, zegt Brent Meuleman (sp.a). “Echte problemen genoeg toch? Het zou over wonen, kansarmoede en andere thema’s moeten gaan.” Ook Van Cronenburg denkt er zo over. Beide heren kiezen ook doelbewust voor de tricolere sjerp. “Ik ben een man van eenheid. Daarom kies ik voor de Belgische sjerp”, zegt Meuleman. “Zolang we in België wonen, en dat is toch nog steeds zo, draag ik de Belgische driekleur”, valt Van Cronenburg zijn Zelzaatse collega bij.

Geen Amerikaanse toestanden

Ook over het afschaffen van de stemplicht zitten de twee socialisten op dezelfde lijn. “Ik ben voor opkomstplicht. Er zijn destijds mensen gestorven om te mogen stemmen. Het is een recht dat onze grootouders afgedwongen hebben. Eén keer om de zes jaar je burgerplicht doen in het belang van de democratie lijkt me een kleintje”, aldus Van Cronenburg. Meuleman sluit zich daarbij aan. “Het afschaffen van de stemplicht is geen goede zaak. Gemeenteverkiezingen zijn iets dat nog zeer dicht bij de mensen ligt. Met hun stem kunnen ze wel degelijk het verschil maken.” Beide heren vrezen dat door het afschaffen van de stemplicht bepaalde bevolkingsgroepen uitgesloten zullen worden. “Stemmen mag nooit iets elitair worden die bepaalde zwakkeren uit onze samenleving uitsluit doordat net dat soort groepen niet meer gaat stemmen. We zitten niet te wachten op Amerikaanse toestanden in onze gemeente.”