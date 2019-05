Valère en de zijspiegels kennen hun programma Katte Kermisstoet, Salt City Meeting en Open Straatjesdag hoog op de agenda Kristof Vereecke

24 mei 2019

17u19 0 Zelzate De Katte Kermisstoet, Salt City Meeting en Open Straatjesdag staan hoog op de agenda van Valère en de Zijspiegels.

De nieuwe vereniging rond ex-schepen van feestelijkheden Kurt Van Weynsberghe wil op gepaste tijdstippen buiten komen met een leuke activiteit. Deze week maakten ze hun jaarprogramma bekend. De bezoekers van Bal Deluxe in Assenede, de Katte Kermisstoet, Salt City Meeting, Open Straatjesdag en de Zelzaatse kerstmarkt mogen zich alvast opmaken voor een leuk extraatje. “Wat we gaan doen, verklappen we nog niet”, weet Kurt Van Weynsberghe. “Maar we zullen ons verdorie goed amuseren.” Naast deze vijf vaste afspraken gaan Valère en de zijspiegels ook nog een eetfestijn organiseren in cultuurhuis ’t Klooster. Eerder dit jaar trad de vereniging ook toe tot de cultuurraad.