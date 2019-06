UPDATE: Politie gaat uit van misdrijf bij gevonden lijk in Westdorpe Wouter Spillebeen

23 juni 2019

13u52 0 Zelzate Het levenloos lichaam dat gisteren gevonden werd in een Weiland in Westdorpe, op enkele meters van de grens met Zelzate, is een vrouw. “Gezien de verwondingen gaat de politie uit van een misdrijf”, aldus de politie, die de hulp van het publiek inschakelt om de identiteit van de vrouw te achterhalen.

Rond 12 uur gisterenmiddag vond een voorbijganger het naakte lijk ter hoogte van het bosgebied Canisvliet aan de Sint-Anthoniekade. De Nederlandse politie startte meteen een onderzoek op. Intussen gaat de politie uit van een misdrijf aan de hand van de verwondingen, maar de identiteit -en dus ook de nationaliteit- van de vrouw is nog niet achterhaald.

Daarom verspreidde de Nederlandse politie vandaag haar signalement. Het gaat om een blanke vrouw tussen 50 en 65 jaar oud. Ze heeft kort rossig haar, een normaal postuur en is 1,65 tot 1,70 meter groot. Ze droeg geen sieraden of tatoeages en droeg geen kleding toen ze gevonden werd.

Belgische politie ook ingeschakeld

“Weet u wie het slachtoffer is, mist u iemand in uw directe omgeving of heeft u andere informatie? Bel dan nu de politie, op 0900-8844”, aldus de Nederlandse politie. “De politie komt graag in contact met mensen die informatie hebben die van belang kan zijn. Het onderzoeksteam heeft ook contact met de Belgische politie voor het uitwisselen van informatie.”

Intussen werkt een team van twintig politiemensen ana de zaak. “Gisteren heeft het team Forensische Opsporing ter plaatse uitgebreid onderzoek gedaan. Ook hebben we een helikopter ingezet om foto’s te maken van de omgeving waar de vrouw is aangetroffen. Daarnaast zijn verschillende passanten gehoord. Morgen wordt er sectie verricht op het lichaam”, klinkt het.