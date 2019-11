Unieke fotoreeks doet tachtigers en negentigers tweede jeugd beleven: “In Zilverbos koesteren we elk moment” Kristof Vereecke

09 november 2019

10u24 0 Zelzate Met een uniek fotoproject laten ze in woon- en zorgcentrum Zilverbos hun tachtigers en negentigers hun tweede jeugd beleven. Fotografe Kimberly Doppegieter (42) en het personeel portretteerde de bewoners er in hun vroegere habitat. Paula (95) werd even opnieuw verpleegster en Gilbert (96) trok het voetbalshirt van zijn geliefde voetbalclub opnieuw aan.

Paula Colpaert (95) was in heel haar leven verpleegster, Gilbert Audenaert (96) was een levende legende bij voetbalclub SLV Zelzate. Vandaag verblijven ze alle twee in Home Bloemenbos op de afdeling van hoofdverpleegster Peggy Blanckaert, ergotherapeute Anne-Lise De Wispelaere en vrijwilligster Karine Heesakkers. Allemaal proberen ze er op hun manier de Zelzaatse senioren een aangename oude dag te doen beleven. “Dit moet thuis zijn”, zegt Peggy Blanckaert. “Het is onze taak om hun dagen zo mooi mogelijk te maken. Elk moment telt hier harder. Daarom koesteren we ook elk moment en grijpen we elke kans om onze 42 bewoners alweer een onvergetelijke dag te doen beleven.”

Vertellen

En zo komt het dat ook fotografe Kimberly Doppegieter (42) op de afdeling terecht kwam. “Ik heb hier ooit stage gedaan en ben deze mensen nooit vergeten. Op een dag heb ik gewoon gebeld om er een fotoreportage te mogen maken.” Niet zomaar een reportage. Zo werden alle bejaarden geportretteerd in hun oude habitat. “Sommige van onze bewoners kunnen enorm vertellen als het over vroeger gaat”, weet Peggy Blanckaert. “Over hoe ze ooit de beste broden van Zelzate bakten of over hun legendarische matchen met ‘den Eselvee’. Paula (95), die jarenlang de vaste schooljuf was in Zelzate, haalde zelfs haar oude verpleegstersdiploma boven. Door dit fotoproject beleven onze bewoners hun tweede jeugd.”

Vrijwilligster Karine Heesakkers richtte in gans de afdeling gezellige fotohoekjes in. Een verpleegsterskabinet, een koloniaal hoekje, zelfs café Regina mocht niet ontbreken. “Het is ongelofelijk wat hier verzet is”, zet ergotherapeute Anne-Lise. “De foto’s en de hoekjes zorgen ervoor dat deze afdeling een echte thuis wordt voor onze mensen en daar is het ons altijd om te doen.” De bewoners genoten met volle teugen. Leopold Van De Walle (89) ging zelfs opnieuw zijn pintje in De Regina drinken, Gilbert Audenaert (96) speelde weer toppers in groen en wit en Paula zette opnieuw spuitjes. “En precies op de juiste plaats. Ze heeft het me al gedemonstreerd”, besluit Peggy Blanckaert. “We hebben echt onvergetelijke momenten beleefd. De fotoshoot van de kaartnamiddag in Regina vergeten we nooit meer. Nadien zijn we zelfs tegenhouden door de politie om te blazen. Leopold kwam niet meer bij.”

Wie ook een blik wil werpen op de unieke fotoreeks, is welkom tijdens de bezoekuren op afdeling Jasmijn van WZC Zilverbos in de Chalmetlaan. De bewoners en het personeel verwelkomen je er met open armen.