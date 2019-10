Uitgebrande containers maken plaats voor nieuwe toekomst speelplein Chalmetlaan Skatepark verhuist naar Hoogbouwplein zodat bib eindelijk werk kan maken van eigen leestuin Kristof Vereecke

02 oktober 2019

07u30 0 Zelzate Vandaag worden de containers op het speelplein in de Chalmetlaan verwijderd. De containers hebben lang dienst gedaan als ‘hangplek’ voor de jeugd en als uitvalsbasis voor het jeugdopbouwwerk, maar na een zware brand ontsierden ze het pleintje. “Nu de containers verdwijnen, kunnen we beginnen nadenken over een nieuwe toekomst voor dit plein”, zegt schepen van Jeugd Steven De Vuyst (PVDA). Zijn collega Isabel Dellaert hoopt zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de aanleg van een leestuin voor de bib.

De containers waren al een tijdje in onbruik geraakt. Tijdens oudejaarsnacht brandden ze volledig uit. Sindsdien stonden ze er troosteloos bij en ontsierden ze het speelpleintje. “We zijn blij dat de containers eindelijk verdwijnen”, zegt Steven De Vuyst. “Nu kan er eindelijk nagedacht worden over een nieuwe invulling van de plein. Zo gaan we ook het skatepark verhuizen naar het Hoogbouwplein. Die beslissing komt er nadat enkele skaters via een petitie aandacht vroegen voor de slechte staat van het skatepark. Nog maar eens een bewijs dat het belangrijk is voor jongeren hun stem laten horen, zo kunnen wij als toekomstcoalitie ook aan de slag met hun input. Ondertussen werden de skate-elementen hersteld en zal er op termijn en in overleg met de jongeren ook gekeken worden,of er een uitbreiding mogelijk is.”

Leestuin

Nu de containers en het skatepark verdwijnen, komt er extra plek vrij. “Goed nieuws voor de bib”, zegt schepen van cultuur Isabel Dellaert. “Nu kan er eindelijk werk gemaakt worden van de inrichting van een ‘leestuin’ naast de bibliotheek. Dat is een idee dat al veel langer aan het groeien was in de schoot van de cultuurraad en bibliotheek.”

Sociale controle

Ook een nieuwe hangplek behoort tot de mogelijkheden, maar lijkt nog niet voor meteen. “We willen dat in nauw overleg doen met de jongeren. Ook de jeugddienst en het jeugdopbouwwerk zullen betrokken worden in dat proces”, weet De Vuyst. “Verder zullen er ook een aantal ingrepen worden gedaan om de ‘sociale controle’ te verhogen op het plein. Zo gaan we extra verlichting plaatsen en komt er ook een paaltje aan de ingang om te vermijden dat er nog auto’s op en af kunnen rijden.” Daar werd over geklaagd door de buurtbewoners.