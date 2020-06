Uitbaters Becks Inn zoeken geschikte partner om droom over te nemen Kristof Vereecke

08 juni 2020

17u04 0 Zelzate De heropening van de horeca bracht vandaag niet alleen goed nieuws, zo raakte ook bekend dat de uitbaters van het legendarische café Becks Inn overnemers zoeken.

Uitbaatster Stefanie Degroote maakte het nieuws zondagavond zelf via haar persoonlijke Facebookpagina bekend. Voor vele Zelzatenaren toch even slikken. Becks Inn is al jaren één van de vaste waarden op de Grote Markt. Zo viert het café dit jaar zijn 50ste verjaardag. Stefanie nam het café drie jaar geleden over van haar vader Toon. “Door de coronacrisis hebben we naast ons passie en ondernemingszin ook meer tijd gekregen voor ons gezin. Daarom hebben we besloten om die kostbare tijd met onze kinderen niet terug op te geven en op zoek te gaan naar een geschikte persoon om onze droom door te geven”, zegt Stefanie.

Het café gaat vrijdag wel tijdelijk opnieuw open. Stefanie en haar team blijven op post tot er een geschikte overnemer gevonden is. “We willen onze klanten niet in de kou laten staan.” Geïnteresseerde overnemers kunnen contact opnemen met bier- en wijnhandel Leyn op 09 345 52 04 of info@leyn.be.