Twintiger die dronken man halfdood sloeg, krijgt nog een kans Wouter Spillebeen

09 januari 2020

11u16 0 Zelzate Een 21-jarige man uit Zelzate heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen nadat hij een dronken man halfdood sloeg in een tankstation. De rechter wil hem nog een kans geven, maar benadrukte nogmaals hoe zwaar de feiten waren.

De beklaagde legde uit dat hij al even gestalkt werd door een ex-vriendin. Hij had met haar afgesproken aan het tankstation om haar duidelijk te maken dat het moest stoppen, maar dan mengde de dronken man zich in het gesprek. “Ik heb hem meermaals gezegd dat hij weg moest gaan, maar hij bleef aandringen”, volgens de beklaagde. “Toen zei hij dat we een probleem hadden. Ik dacht dat hij zou uithalen, dus heb ik eerst uitgehaald.”

Dat de jonge kerel zich bedreigd voelde door het slachtoffer, die door de alcohol nog amper op zijn benen kon staan, deed de rechter de wenkbrauwen fronsen. Ook het feit dat de beklaagde een kniestoot uitdeelde en het slachtoffer tegen de grond kwakte, leek de rechter een overdreven reactie. “Je hebt geluk gehad, want voor hetzelfde geld stond je voor assisen”, merkte hij op.

De beklaagde toonde bij de behandeling van de zaak al zijn goede intenties. Zo volgde hij al begeleiding voor agressiebeheersing en verzekerde hij dat het de eerste en laatste keer was dat zoiets gebeurde. De rechter besloot de jongeman nog een kans te geven en legde naast een boete van 400 euro een celstraf van acht maanden met uitstel onder voorwaarden op. De man moet begeleiding blijven volgen. “Laat het een stok achter de deur zijn. Het waren bizarre feiten, maar hopelijk trekt hij nu zijn les”, besloot de rechter.