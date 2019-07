Twee weken later: nog steeds onduidelijkheid over identiteit van naakt vrouwenlichaam net over grens Sam Ooghe

06 juli 2019

15u41 5 Zelzate De politie weet nog steeds niet wie de vrouw is die precies twee weken geleden gevonden werd in een weiland in het Nederlandse Westdorpe, op enkele tientallen meters van de grens met België. Tips blijven welkom.

Op zaterdag 22 juni deed een wandelaar een lugubere ontdekking in Westdorpe: een naakte, overleden vrouw lag er in een weiland. Volgens de politie moest de vrouw om het leven gekomen zijn door geweld. Een autopsie wees zelfs uit dat haar baarmoeder, eierstokken en galblaas verwijderd zijn. De vraag is echter: wie is de vrouw?

Meer dan 100 tips en namen

Twee weken en meer dan 100 tips en namen later, is die vraag nog steeds niet beantwoord. De Nederlandse en Belgische politie werken voor de zaak nauw samen, en het veelbekeken Nederlandse programma Opsporing Verzocht besteedde al twee keer aandacht aan de vrouw, wat telkens leidde tot een golf tips. Volgens de politie wordt alles nagetrokken. “En dat kost tijd”, aldus politiewoordvoerder Mireille Aalders. “We zullen hoe dan ook verder blijven communiceren. Alle tips blijven welkom. Over wat er gebeurd is met het slachtoffer, natuurlijk, maar momenteel is de absolute prioriteit: te weten komen wie ze is.”

Het gaat om een vrouw tussen de 50 en 65 jaar met lichte huidskleur en rossig haar. Ze is 1.60 meter lang en weegt ongeveer 60 kilo. Ze zou een tot twee dagen in het weiland hebben gelegen. Foto’s van de vrouw vindt u in dit artikel - opgelet: de beelden kunnen als schokkend ervaren worden. Wie meer weet over de identiteit van de vrouw, of wie in de buurt van de grens verdacht gedrag opmerkte, wordt verzocht dat te melden via politie.nl of +31 79 345 9876.

