Twee medewerkers Sint Jan Baptist testten positief op Covid-19 Kristof Vereecke

08 juni 2020

08u34 0 Zelzate Twee medewerkers van het psychiatrisch ziekenhuis van Sint Jan Baptist testten vorige week positief op Covid-19. Dat meldt het psychiatrisch centrum via zijn sociale media.

Vorige week donderdag werden 565 patiënten én medewerkers van het psychiatrisch ziekenhuis getest op Covid-19. Bij alle patiënten was het resultaat negatief, bij de medewerkers testten 2 van de 396 geteste medewerkers positief. “We zijn uiteraard zeer blij met dit goede en hoopgevend resultaat”, klinkt het bij het psychiatrisch ziekenhuis. “De inspanningen die alle medewerkers de afgelopen maanden hebben geleverd, hebben onze patiënten en collega’s goed beschermd. De twee besmette collega’s wensen we een zo symptoomvrij mogelijk verloop van de infectie en we houden eraan onze waardering en steun voor hen uit te drukken. We blijven ook waakzaam. De testing was een momentopname en we moeten de komende weken alert blijven. Ook al versoepelen we nu vele maatregelen en kunnen we stilaan terug gaan naar de normaliteit, blijft het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de voorzorgsmaatregelen goed op te volgen en na te leven.”