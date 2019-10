Twee kandidaat voorzitters bij Open VLD Zelzate Andy Standaert daagt huidig voorzitter Kurt Reynhout uit Kristof Vereecke

12u16 0 Zelzate Op 19 oktober organiseert Open VLD Zelzate nieuwe voorzittersverkiezingen. Naast de huidige voorzitter Kurt Reynhout (58) stelt ook Andy Standaert (35) zich kandidaat om de Zelzaatse liberalen te leiden.

Kurt Reynhout is al voorzitter van in 2012. “Ik besef dat ik niet eeuwig voorzitter kan blijven, maar zolang ik professioneel actief ben, zie ik mezelf ook een rol spelen binnen de politiek”, zegt Reynhout. Zijn uitdager pleit voor verjonging. “Ik heb een goede band met de huidige voorzitter, maar wil een signaal geven”, zegt Andy Standaert. “Onze partij mag geen schrik hebben om te verjongen. Daarnaast vind ik dat we terug moeten naar onze liberale roots.” De verkiezing gaat door op 19 oktober in zaal De Eekhoorn, sinds jaar en dag het partijlokaal van de Zelzaatse liberalen, in de Wachtebekestraat.