Twee coronabesmettingen bij Sint-Laurens: veertigtal leerlingen en twee leerkrachten in quarantaine Kristof Vereecke

13 september 2020

22u25 0 Zelzate Een veertigtal leerlingen en twee leerkrachten van het Sint-Laurens Instituut in Zelzate moeten in quarantaine nadat twee leerlingen uit het tweede jaar van het secundair positief testten op corona.

“Het gaat in totaal om twee klassen van de negen uit ons tweede jaar secundair”, zegt persverantwoordelijke Ruben Beke. “Daarnaast worden ook een aantal leerlingen die hoog risico contacten hadden met de besmette leerlingen in quarantaine gezet. Dat gebeurde dan op de speelplaats of de schoolbus. Alle betrokken leerlingen werden zowel gecontacteerd door de contacttracers als door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.” Beke benadrukt dat de leerlingen de komende weken geen onderwijs zullen moeten missen. “Er lagen scenario’s klaar voor dit soort gebeurtenissen. We schakelen onmiddellijk over op afstandsonderwijs.”

Tot nu zijn er geen clusters in Zelzate. Als er clusters ontstaan, nemen we gerichte maatregelen.” Geert Asman

Geen cluster

Het is de tweede keer dat er sprake is van een coronabesmetting op een Zelzaatse school. Vorige week werden 170 scholieren van de middenschool in qaurantaine geplaatst nadat twee leerkrachten positief testten. Volgens schepen van welzijn Geert Asman is er geen sprake van een verband. “We krijgen momenteel veel vragen van ouders. We kunnen alleen maar de raad geven zo snel mogelijk te testen als je kind contact gehad met een besmette leerling. Daarnaast moet de leerling sowieso in quarantaine . Ouders broers en zussen moeten niet in quarantaine in afwachting van de testresultaten. Is die test positief moet ook de rest van de gezinsleden getest worden. We volgen de besmettingen goed op. Tot nu zijn er geen clusters in Zelzate. Als er clusters ontstaan, nemen we gerichte maatregelen.”