Tuur De Bruycker (14) is jongste scheidsrechter in Zelzaatse voetbalgeschiedenis Kristof Vereecke

28 oktober 2019

14u00 0 Zelzate Sinds deze maand is Tuur De Bruycker (14) officieel erkend als scheidsrechter door de Belgische voetbalbond. De tiener is daarmee de jongste scheidsrechter in de geschiedenis van het Zelzaatse clubvoetbal.

Tuur De Bruycker vierde afgelopen weekend zijn 14de verjaardag en floot vorige week zijn eerste officiële wedstrijd. “De knapen van KVV Zelzate tegen die van Ertvelde United”, blikt Tuur terug. Met zijn toen nog dertien lentes was hij meteen de jongste man op het veld. Maar dat belette hem niet een perfect rapport af te leveren. “Ik had al wat ervaring”, knipoogt Tuur. “Zo werd ik al regelmatig ingeschakeld in de jeugdwerking van KVV om wedstrijdjes van de vijf- tot achtjarigen te leiden. Dat beviel zo goed, dat ik besloot om ook echt scheidsrechter te worden. Uiteraard wil ik later zo hoog mogelijk fluiten, maar laat me nu eerst maar wat genieten van deze wedstrijden.”

Naast scheidsrechter is Tuur ook nog doelman bij de gewestelijke scholieren van KVV Zelzate. Zijn papa Chris is dan weer coach van de dames van KVV. Wie Tuur aan het werk wil zien, kan elke zaterdagvoormiddag terecht op de jeugdterreinen van KVV Zelzate.