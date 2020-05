Turkse gemeenschap schenkt 300 mondmaskers (en bloemen) aan huisartsenpraktijk Kristof Vereecke

04 mei 2020

14u16 0 Zelzate De Turkse gemeenschap schonk maandag 300 mondmaskers aan de huisartsenpraktijk van Geneeskunde voor het volk op het Groenplein. “Onze manier om dank u te zeggen”, zegt Erkan Palit namens de Turkse gemeenschap. “Deze mensen zijn onze helden.”

De Turkse gemeenschap zit volop in de ramadan. De uitgelezen periode om aan liefdadigheid te doen. Met de actie ‘Iftar in uw kot’, waarbij meer dan 100 iftarpakketten werden verkocht onder Zelzatenaren, werd meer dan 800 euro opgehaald. Geld dat rechtstreeks naar de vzw Lichtpunt gaat. Die vzw zet zich in voor kansarme gezinnen in de kanaalgemeente.

Meer dan welkom

“Het is maar één van de vele acties die we momenteel opzetten”, weet Erkan Palit van de Turkse gemeenschap. “Onze leden zijn met van alles bezig. Zo hebben we ook een mondmaskeractie op poten gezet. Met resultaat, we zijn blij dat we vandaag 300 chirurgische mondmaskers kunnen schenken aan de huisartsenpraktijk van Geneeskunde voor het Volk. Deze mensen maken dagelijks het verschil. Zij zijn onze helden. Deze actie is onze manier om dank u te zeggen. Daarom hebben we ook een bloemetje mee.”

“De mondmaskers zijn meer dan welkom”, zegt dokter Geert Asman van Geneeskunde voor het Volk. “Chirurgische mondmaskers hebben we momenteel nog genoeg, maar veel zorgverleners uit onze gemeente zijn volop op zoek. Wij zorgen dat ze op de juiste plek terecht komen. Deze gift wordt meer dan geapprecieerd. Het bloemetje trouwens ook.”