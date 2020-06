Tunnel vanavond opnieuw dicht vanaf 20 uur Kristof Vereecke

15 juni 2020

15u54 0 Zelzate De Zelzatetunnel op de E34 onder het kanaal Gent-Terneuzen gaat vanavond opnieuw dicht voor reinigingswerken. Vanaf 20 uur ‘ avonds tot 5 uur ’s ochtends zijn beide tunnelkokers afgesloten en moet je er omrijden.

Ook dinsdagavond en nacht wordt er gewerkt van 20 uur tot 5 uur. Al het verkeer moet rondrijden via het centrum van Zelzate. Ook de afgelopen twee weekends werd er al gewerkt aan de tunnel. Zo ging de tunnelkoker richting kust dicht om het asfalt te vervangen. Dat zorgde voor een pak verkeershinder in en rond het centrum van de kanaalgemeente. Het was er vaak zeer lang aanschuiven. Doordat de werken nu ’s avonds en ’s nachts op een weekdag plaatsvinden, wordt een pak minder hinder verwacht.