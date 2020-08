Tuin van het gemeentehuis blijkt ideale locatie voor coronaproof-huwelijk Kristof Vereecke

01 augustus 2020

11u08 5 Zelzate De tuin van het gemeentehuis bleek deze ochtend de ideale locatie voor het eerste openlucht huwelijk in de geschiedenis van Zelzate.

Deze ochtend traden Tessa Baetens en Ian Van Audekerke in het huwelijksbootje. Om alle coronarisico’s uit te sluiten vond het huwelijk buiten in de tuin van het gemeentehuis plaats. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) mocht het huwelijk voltrekken en was duidelijk zeer enthousiast. “Zo’n huwelijk in de tuin van het gemeentehuis, dat heeft iets heel bijzonders! Misschien moeten we dat wel behouden? Ik ben fan!”, klonk het op zijn persoonlijke Facebookpagina. “Het aanwezige publiek hield zich zeer plichtbewust aan de voorschriften. Het jonge koppel straalde. Proficiat Ian en Tessa!”, voegde hij er nog aan toe.