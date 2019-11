Triphonstraat is nieuwe toegang tot bloeiende KMO-zone in Karnemelkpolder: “Ons verhaal bewijst dat er nood was aan extra ruimte om te ondernemen in Zelzate” Kristof Vereecke

22 november 2019

15u53 8 Zelzate Aan de vooravond van de ‘Dag van de Ondernemer’ mocht Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) donderdag officieel de Triphonstraat openen. De nieuwe straat is de toegang tot het gloednieuwe Triphon-bedrijvenpark dat momenteel in de Karnemelkpolder gerealiseerd wordt door de bvba Batoka.

In nog geen twee jaar tijd realiseerde de bvba Batoka, het bedrijf van ondernemerskoppel Evelien Verhulst en Geert Verbiest, 42 nieuwe loodsen in de Karnemelkpolder. Sinds donderdag heeft de nieuwe KMO-zone ook een eigen straatnaam: de Triphonstraat. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) had de eer om er het straatnaambord te onthullen. De interesse in het nieuwe bedrijvenpark is enorm groot. “Momenteel zijn al 40% van de nieuwe loodsen binnen fase 2 verkocht”, zegt Evelien Verhulst. “Maar ook de verkoop van de andere loodsen loopt. Gisteren werden er nog drie opties genomen.” Tussen al die nieuwe KMO’s één Zelzaatse ondernemer: rouwcentrum Verhoeven. “Dat betekent dat Zelzate ook ondernemers van buitenaf aantrekt. Die zijn een rechtstreekse kapitaalinjectie in de lokale economie. Ons verhaal bewijst dat er nood was aan extra ruimte om te ondernemen in deze gemeente”, weet Verhulst.

Moeilijk traject

Burgemeester Meuleman ziet al die extra bedrijvigheid ongetwijfeld graag komen. Al is er ook een keerzijde aan de medaille. Doordat er een nieuwe ontsluitingsweg moet komen voor de bedrijvenzone, dient er ook hier en daar onteigend te worden en daar is niet iedereen in Zelzate zo gelukkig mee. “We beseffen dat dit dossier niet meteen het meest makkelijke was voor de gemeenschap”, zegt Evelien Verhulst. “Aan de andere kant krijgen we veel positieve reacties van de buurt dat ons project achteraf veel minder impact veroorzaakt heeft dan aanvankelijk gedacht. Bovendien ziet iedereen de meerwaarde op het vlak van werkgelegenheid en lokale economie. Het succes zit hem volgens mij in het feit dat ook kleine KMO’s, die anders vooral in hun eigen garage verder werken, ook bij ons terechtkunnen. Het is heel erg ondernemersvriendelijk allemaal.”

56 units

Naast fase 1 en 2 plant de bvba Batoka ook een derde fase met 14 units, al is de realisatie nog niet voor meteen. “Alles hangt een beetje af van de verkoop van fase 2, maar we gaan sowieso onze tijd nemen.” Uiteindelijk zal de site rond de Triphonstraat binnen dit en afzienbare tijd 56 nieuwe bedrijfsunits tellen.