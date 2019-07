Treinlijn tussen Gent en Zelzate ten vroegste in 2023 NMBS maakt werk van onderzoek naar personenvervoer in Gentse kanaalzone Kristof Vereecke

23 juli 2019

14u24 2 Zelzate De treinlijn tussen Gent en Zelzate is ten vroegste voor 2023. Dat zegt de NMBS.

De NMBS stelde onlangs haar plannen voor Oost-Vlaanderen voor. Eén van die plannen is de aanleg van een spoorlijn voor personenvervoer door het industriegebied tussen Gent, Zelzate en Terneuzen. “Dat is inderdaad één van de projecten die we onderzoeken”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. In de regio wordt zeer enthousiast gereageerd. Het is geen geheim dat er in de Gentse kanaalzone heel veel vraag is naar personenvervoer per spoor. De NMBS vraagt echter geduld. “Als de spoorlijn er komt, zal ze ten vroegste in 2023 in gebruik genomen kunnen worden”, aldus Temmerman.