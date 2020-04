Treffer zet klanten in digitale etalage: “Zo succesvol dat ik het ook na de coronacrisis blijf doen” Kristof Vereecke

17 april 2020

08u34 0 Zelzate Katrien Hyde van de bekende kledingzaak Treffer aan de Grote Markt heeft zich tijdens de coronacrisis omgetoverd tot personal shopper. Klanten bestellen online en Katrien brengt alles aan huis. Als dankbaarheid voor de extra service zetten de klanten foto’s met hun nieuwe outfit online en mag Katrien ze in haar digitale etalage plaatsen.

De coronacrisis dwingt winkeluitbaters steeds creatiever te zijn. Katrien Hyde baat al meer dan 25 jaar een succesvolle kledingzaak uit op de Grote Markt in Zelzate. Door de coronacrisis moet ze haar klanten al enkele weken missen, maar Katrien blijft niet bij de pakken zitten. Zo heeft ze zich in geen tijd omgetoverd tot personal shopper van haar vaste klanten.

“Toen de crisis uitbrak heb ik eerst een week depressief gelopen”, zegt Katrien. “Maar je kan niet bij de pakken blijven zitten. Op een bepaald moment contacteerde één van mijn vaste klanten me omdat ze dringend een jeansbroek nodig had. Als je al 25 jaar een kledingzaak uitbaat, ken je de vaste klanten en vertrouwen ze op jouw advies. Ik heb dan een pakketje samengesteld met broeken en heb die volgens de regels van de kust naar de klant thuis gebracht. Daarna stuurde de klant mij een aantal foto’s door om mijn advies te kunnen vragen. Een verrijkende ervaring.”

Coronabusinessmodel

Zo verrijkend dat Katrien er haar coronabusinessmodel van maakte. “Voor iedereen die me contacteert stel ik een persoonlijk kledingpakket samen. Thuis kunnen de klanten dan passen. Via foto’s die ze me toesturen, geef ik gratis advies. Als ze iets leuk vinden houden ze het, de rest neem ik terug.”

Het is leuker om kledij op ‘echte’ mensen te zien en niet op een foto die het merk zelf aanlevert. De klanten kunnen zich op die manier een beter beeld vormen van het kledingstuk Katrien Hyde

Het concept slaat aan bij de klanten. Meer nog, de foto’s van de passessies zijn ondertussen een kleine hit op sociale media. “Ik merkte dat ik fantastische foto’s terugkreeg van de klanten. Velen postten die ook op hun facebookprofiel of Instagram. Onbetaalbare reclame. Het bereik van zo’n foto is veel groter als een klant die deelt. Zo bereiken zij ook vrienden en familieleden die mijn zaak niet kennen. Bovendien is het ook leuker voor de mensen om kledij op ‘echte’ mensen te zien en niet op een foto die het merk zelf aanlevert. De klanten kunnen zich op die manier een beter beeld vormen van het kledingstuk. Ik merk ondertussen aan de verkoop dat het concept werkt. Het is zelfs iets dat ik na de coronacrisis wil behouden.”

Heropenen

Ondanks het leuke initiatief hoopt Katrien snel terug haar winkel aan de Grote Markt te kunnen heropenen. “Wat voor de tuincentra en doe-het-zelfcentra kan, moet ook voor kledingzaken kunnen. In mijn beste weken tijdens deze crisis draaide ik 40% van mijn omzet, dat zegt genoeg. Ik ben bereid veel inspanningen te doen om de social distance-richtlijnen te respecteren. Als ik mijn klanten maar terug kan zien.”