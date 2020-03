Travak wil Zelzaatse jeugd aan de bak: “Een goede maat zijn die hen op weg helpt naar een betere toekomst” Kristof Vereecke

06 maart 2020

12u13 4 Zelzate Travak, dat is het nieuwe toverwoord in de strijd tegen de jongerenwerkloosheid in Zelzate. De kanaalgemeente heeft de hoogste jongerenwerkloosheidscijfers van het Meetjesland. Tijd om daar iets aan te doen vinden opbouwwerkers Fien Dejonghe en Odiel Oosterlinck. “We willen die jonge gasten hun beste maat zijn. Een maat die er is voor hen en zorgt dat ze tijd hebben om echt op zoek te gaan naar een job.”

Cijfers liegen niet. Zelzate scoort niet goed als het gaat om jongerenwerkloosheid. Meer dan 15% van de kortgeschoolde jongeren tussen 16 en 25 raakt niet aan de bak. Daar wil Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen iets aan doen. Dankzij subsidies van het Europees Sociaal Fonds starten opbouwwerkers Fien Dejonghe en Odiel Oosterlinck met het project Travak. We ontmoeten de twee in ‘Nest’, de nieuwe thuis van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen aan het Groenplein. “Waaraan het ligt dat hier volgens ons meer werkloze jeugd is dan in pakweg Assenede? Dat zijn we nu volop aan het uitzoeken”, zeggen Fien en Odiel. “Door in gesprek te gaan met de scholen, de VDAB, het OCMW,…maar ook met de jongeren zelf. Dit project wil vooral emancipatorisch werken. Dat wil zeggen dat het vanuit de jongeren zelf moet komen.”

Vicieuze cirkel

Met jongeren bedoelen Fien en Odiel kortgeschoolden die niet meer studeren, geen opleiding volgen en geen werk hebben. “Je vindt ze niet aan de toog van café Napoleon. Het gaat om jonge mensen die vaak geïsoleerd geraakt zijn door allerlei factoren. Hun leven kent vaak zoveel miserie dat ze er gewoon niet aan toe komen een job te zoeken. Op die manier raken ze in een vicieuze cirkel. Door met hen op pad te gaan, willen we die vicieuze cirkel doorbreken. Niet op de klassieke manier door hen te straffen als het eens niet goed gaat, maar door een goede maat te zijn. Een maat die naar hun zorgen luistert en ervoor zorgt dat ze tijd hebben om echt op zoek te gaan naar een job. Wij creëren randvoorwaarden zodat ze wel kans hebben op slagen op de arbeidsmarkt. Door hen eens op te bellen ’s ochtends als ze op moeten of door met hen te praten. Dat kan via individuele begeleiding, maar ook door een groepswerking uit te bouwen. Tijdens deze groepswerkingen willen we individuele signalen bundelen en omzetten naar structurele oplossingen. Wij geloven dat niet alleen de jongeren geactiveerd moeten worden, maar ook dienstverleningen en werkgevers.”

Werkgevers

Fien en Odiel gaan ook aan de slag met werkgevers. “We zitten hier in het hart van de kanaalzone. We kunnen ons niet voorstellen dat hier geen leerrijke stageplaatsen of duurzame jobs te vinden zijn.” Het ultieme doel van Fien en Odiel: “Binnen twee jaar een 40-tal jongeren zien met een duidelijkere toekomst voor zich. Lees aan het werk, in een opleiding of toegeleid naar VDAB.”

Jongeren die Fien en Odiel willen ontmoeten, kunnen elke weekdag terecht in Nest op het Groenplein of in het sociaal administratief centrum op de hoek van de Kleine Landeigendomlaan. Als je hen zeker wilt treffen, stuur dan best eerst een berichtje, bel hen op of zoek hen via facebook. Odiel: 0491/344.122, Fien: 0491/344.107.