Torenkranen in elkaar verstrengeld aan Grote Markt Jeffrey Dujardin

02 juni 2019

18u15 0

Op de Grote Markt in Zelzate is de brandweerpost Zelzate van Brandweerzone Centrum moeten tussenkomen. Twee torenkranen waren in elkaar verstrengeld en dreigden te vallen. Een van de kranen stond geblokkeerd, de andere niet, waardoor er een gevaar was de de vaste kon kantelen. De brandweer contacteerde de aannemer, die samen de gevaarlijke situatie konden ontmantelen.