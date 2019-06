Toer de Frans blaast twintig kaarsjes uit en wijkt (even) uit naar Klein Rusland Dokter Frans Van Acoleyen startte twintig jaar geleden met populaire feesten



Kristof Vereecke

20 juni 2019

07u43 2 Zelzate De Toer De Frans, het befaamde volksfeest van Geneeskunde voor het Volk, blaast dit weekend twintig kaarsjes uit. Na een aantal edities op het Groenplein keren de populaire feesten terug naar het Hoogbouwplein. Zaterdag wordt zelfs even uitgeweken naar Klein Rusland voor een unieke wandeling door de bijna 100-jaar oude wijk.

Het was dokter Frans Van Acoleyen die twintig jaar geleden startte met de Toer de Frans. Volgend jaar zal het voor het eerst zijn dat de populaire feesten zijn naam niet meer dragen. “De Toer de Frans is na twintig jaar zoveel meer dan Frans van Acoleyen”, klinkt de redenering, en dus noemen de feesten vanaf volgend jaar definitief Loodsfeesten, een verwijzing naar de nieuwe groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk aan het Hoogbouwplein.

Excursie

Niet dat Frans Van Acoleyen zijn steentje niet meer bijdraagt. Integendeel, komende zaterdag trekt hij samen met Maureen Tollenaere op excursie door de bekende volkswijk Klein Rusland. De unieke volkswijk is volgend jaar een eeuw oud. Van Acoleyen volgde vanuit de gemeenteraad meer dan dertig jaar het wel en wee in de wijk. Maureen Tollenaere is er geboren. “Je kan je geen betere gidsen dromen”, knipoogt Geert Asman namens de organisatie van de Loodsfeesten. “Maar de feesten zijn uiteraard veel meer dan één wandeling. Al wordt het wel een heel erg boeiende wandeling.”

Programma

Zaterdag opent de feesttent om 12 uur met een internationaal hapjes- en dessertenbuffet. Om 13 uur is er een bingo en een gaaibollingtornooi. Om 14 uur kan je gaan wandelen met Frans Van Acoleyen en Maureen Tollenaere door Klein Rusland. 's Avonds is er een grote barbecue met optreden van de dokters en DJ Boo Lee. Op zondag starten ze er ’s ochtend met een rommelmarkt. Vanaf 11 uur kan je deelnemen aan de befaamde sneukeltoer. Na het fietsen is het aan onder andere Marina Wally, Dance Explosion, James Gillespie en 2Man Sound.