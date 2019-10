Toekomstcoalitie wil privatiseringsoefening van vorig bestuur voor groot deel terugdraaien “We gaan opnieuw zelf ons groen onderhouden en onze gebouwen poetsen” Kristof Vereecke

21 oktober 2019

19u53 3 Zelzate Wat we zelf doen, doen we beter. Dat is kort samengevat de boodschap die de nieuwe toekomstcoalitie meegaf aan een delegatie van ACV Openbare diensten. Het ACV kwam maandagavond actie voeren bij aanvang van de gemeenteraad om het nieuwe bestuur aan zijn gemaakte verkiezingsbeloftes te herinneren. “We gaan woord houden”, verzekerde burgemeester Brent Meuleman (sp.a).

De toekomstcoalitie van sp.a en PVDA wil een groot deel van het door het vorig bestuur geprivatiseerde diensten opnieuw in eigen handen nemen. Dat antwoordde burgemeester Brent Meuleman (sp.a) op een vraag van ACV-afgevaardige Peter Wieme. Die kwam met een delegatie collega’s naar de gemeenteraad van Zelzate afgezakt . “In functie van de meerjarenplanning vragen we ons af of het bestuur zich aan zijn gemaakte beloftes zal houden. We hopen dat dit bestuur niet in dezelfde fout trapt als hun voorgangers. We hebben zes jaar later geen zin in een dossier ‘Zelzate bis’. Het personeel en de Zelzatenaren verdienen zo snel mogelijk duidelijkheid.”

We hebben zes jaar later geen zin in een dossier ‘Zelzate bis’. Het personeel en de Zelzatenaren verdienen zo snel mogelijk duidelijkheid” Peter Wieme

Schouder aan schouder

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) stelde meteen gerust. “Zes jaar geleden stonden we schouder aan schouder tijdens de protesten tegen de privatiseringsplannen van onze voorgangers. Vandaag blijven we schouder aan schouder staan. We gaan woord houden. We willen de privatisering van het vorige bestuur in de mate van het mogelijke terugdringen. Het is onze bedoeling om onze private groendienst weer in handen te nemen en ons groen in de toekomst zelf te onderhouden. Ook onze poetsdienst willen we terug met eigen mensen doen. We gaan ook ettelijke honderdduizenden euro’s meer investeren in zorg. Laat één ding duidelijk zijn: Jullie zullen hier in de toekomst altijd partner hebben.”

Hoe de exacte plannen eruitzien, is nog niet helemaal duidelijk. “Van zodra onze meerjarenplanning definitief klaar is, zullen we het niet nalaten onze plannen bekend te maken. Nog even geduld. Ons huiswerk is bijna af”, besluit Meuleman.