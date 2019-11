Toekomstcoalitie wil bussen van Grote Markt halen omdat ze niet passen in toekomstige fietsstraat Kristof Vereecke

05 november 2019

13u44 0 Zelzate De toekomstcoalitie wil lijnbussen van de Grote Markt halen na de heraanleg van het busplein. Momenteel onderhandelt de gemeente Zelzate met De Lijn om lijnbussen opnieuw rond het gemeentepark te laten rijden. Wanneer de heraanleg van de betonnen woestijn in het hart van de kanaalgemeente start, is nog niet volledig duidelijk. “Maar het kan snel gaan”, zegt schepen van mobiliteit Luc Van Waesberghe (sp.a).

Lijnbussen passen niet in de visie van de toekomstcoalitie om van de Grote Markt een fietsstraat te maken. Daarom onderhandelt schepen van openbare werken Luc Van Waesberghe (sp.a) momenteel met De Lijn om bussen na de heraanleg van het busplein opnieuw langs Westkade, watertoren, Suikerkaai en het Colvenaerplein richting Jozef Chalmetlaan te laten rijden. Die route reden de bussen vroeger, maar na enkele verkeersingrepen van het vorige bestuur weigerde De Lijn de Chalmetlaan nog te bedienen omdat de route langs de watertoren te tijdrovend bleek. Daarop besliste de toenmalige meerderheid de bussen over de Grote Markt te sturen.

Franz Wittoucklaan geen optie

“Met alle gevolgen vandien”, foeterde oppositieraadslid Martin Acke (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad. “De route over de Grote Markt is nadelig voor de veiligheid en gezondheid en past niet in de visie van het huidige bestuur om de Markt in te richten als fietsstraat. Bovendien komen de bussen vaak vast te staan omdat ze de bocht aan Topaaz niet kunnen nemen vanwege fout geparkeerde auto’s. Dan blokkeert zo’n bus alle verkeer op de Grote Markt en komt alles muurvast te staan. Op maandag wordt de Chalmetlaan zelfs niet bediend omdat er dan markt is.”

Acke stelde voor de bussen voortaan door de Franz Wittoucklaan te sturen, maar dat ziet de toekomstcoalitie dan weer niet zitten. “Die laan is veel te smal om bussen te laten passeren. Bovendien passeren er heel veel schoolkinderen. We blijven erbij dat de oude route langs de watertoren de beste optie is.”

Fluvius

Maar wat als De Lijn weigert? “Dan kijken we waar het probleem zit en gaan we opnieuw rond de tafel zitten. Bussen over de Grote Markt zijn geen goed idee.”

Rest nog de vraag wanneer de heraanleg van het busplein eindelijk start. “Eigenlijk hadden we verwacht dat ze al bezig zouden zijn, maar Fluvius nog voorbereidende werken doen. Eens die gedaan zijn, kan het snel gaan. Weldra zal een startdatum gecommuniceerd worden”, besluit schepen van mobiliteit Luc Van Waesberghe.