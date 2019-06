Toekomstcoalitie eist duidelijke sociale accenten bij aanleg nieuwe woonsite op B-complex KVV Nog geen startdatum voor aanleg sportcomplex Zelzate-Zuid Kristof Vereecke

26 juni 2019

13u06 0 Zelzate Het is nog niet duidelijk wanneer gestart wordt met de aanleg van een nieuw sportcomplex in het koppelingsgebied Zelzate-Zuid. Alles heeft te maken met de ontwikkeling van een nieuwe woonsite op het huidige B-complex van KVV Zelzate in de Verbroederingslaan. De realisatie van die site moet het nieuwe sportcomplex betalen. Het vorige gemeente bestuur had bouwpromotor Huyzentruyt carte blanche gegeven, maar de nieuwe toekomstcoalitie wil duidelijke sociale accenten leggen waardoor nog wat extra huiswerk nodig is.

De raadzaal van het gemeentehuis van Zelzate was dinsdagavond het decor van een speciale commissievergadering rond Zelzate-Zuid. Die kwam er op vraag van ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open VLD). Het project was dan ook jarenlang zijn stokpaardje. Bruggeman eist duidelijkheid van de nieuwe toekomstcoalitie wanneer de aanleg van het sportcomplex start. Die kon de toekomstcoalitie niet geven. “Alles heeft te maken met een andere visie op de ontwikkeling van de woonsite in de Verbroederingslaan”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Het vorige bestuur had groep Huyzentruyt carte blanche gegeven, maar wij hebben daar een ander idee over. Zo hebben we een duidelijke woonvisie waarbij we een goede sociale mix hanteren. Daarom hebben we groep Huyzentruyt gevraagd ons een nieuw voorstel te doen waarbij één derde voorzien wordt voor sociale huurwoningen, één derde voor sociale koopwoningen en één derde vrij in te vullen valt.” In totaal worden er ruim 150 woningen gebouwd.

Geen afstel

Door dat extra huiswerk kan de nieuwe toekomstcoalitie nog geen startdatum geven voor de aanleg van Zelzate-Zuid. Alles hangt af van het voorstel van groep Huyzentruyt. “Uitstel is zeker geen afstel”, garandeert Brent Meuleman (sp.a). “We willen met dit dossier landen. Onze verenigingen mogen op hun twee oren slapen. Van zodra er schot is in de zaak, zullen we dat ook communiceren.”

Sociale woningen

De nieuwe denkoefening rond de woonsite in de Verbroederingslaan kan niet bij iedereen op gejuich rekenen. “Ik maak mij zorgen als ik hoor dat er nog meer sociale woningen bijkomen”, zegt Frank Bruggeman. “Zelzate is met 18% nu al top in Vlaanderen. Dat weegt op de economische situatie in onze gemeente. Het is toch niet aan ons om de woonproblemen in gans Vlaanderen op te lossen.” Ook N-VA sloot zich bij die visie aan. Onterecht vindt schepen van Wonen Steven De Vuyst (PVDA). “Het is duidelijk dat wij een andere visie hebben op wonen. Studies bewijzen dat de bouw van sociale woningen net een heel goed wapen is in de strijd tegen armoede. Het betekent zelfs een kwaliteitsinjectie voor een gemeente. Mensen die zich zorgen moeten maken om elke maand hun huur te kunnen betalen, consumeren minder. Als je weet dat 1/5de van de Zelzatenaren jaarlijks meer dan 1/3 van zijn inkomen besteed aan huur en er nog eens 337 Zelzatenaren op een wachtlijst staan voor een sociale woning, lijkt investeren in sociale woningbouw net een heel goed idee.”