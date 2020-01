Toekomstcoalitie blijft ook in 2020 ijveren voor behoud Klein Rusland: “Renovatie zelf in handen nemen” Huisvestingsmaatschappij en gemeente werken samen aan toekomstplan voor honderd jaar oude wijk Kristof Vereecke

03 januari 2020

13u05 11 Zelzate De toekomstcoalitie blijft ijveren voor het behoud van Klein Rusland. De befaamde volkswijk, die destijds ontworpen werd door de gerenommeerde architect Huib Hoste, viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. De gemeente en huisvestingsmaatschappij cvba Wonen werken nu samen aan een plan om de wijk te redden. “We willen de renovatie in eigen handen nemen. Het argument dat Klein Rusland onleefbaar zou zijn, gaat niet langer op.”

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Russische generaal Dimitri Peniakoff in Zelzate neerstreek om te starten met de bouw van Klein Rusland. Een verjaardag die ze in de kanaalgemeente niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Maar er is meer; zo spreekt de toekomstcoalitie van sp.a en PVDA steeds luider over het behoud van de wijk. Nochtans nam Vlaanderen in 2018 een voorkeursbesluit dat iedereen tegen 2028 weg moet zijn. Vlaanderen trekt zelfs 53 miljoen euro uit om 160 nieuwe huizen te bouwen op andere locaties in Zelzate.

Lening

“Iedereen doet of Vlaanderen ons een gigantisch cadeau doet, maar niemand zegt dat het eigenlijk gewoon om een lening gaat die we cent voor cent terug zullen moeten betalen”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Het redden van Klein Rusland zal vele tientallen miljoenen euro’s minder kosten. We bekijken momenteel met de sociale huisvestingsmaatschappij hoe we de renovatie in eigen handen kunnen nemen. Het argument dat de wijk onleefbaar zou zijn, gaat niet langer op. Klein Rusland is een mooie plek om te wonen. Het is één van de rustigste plekken in onze gemeente, waar kinderen nog echt op straat kunnen spelen. Het slibstort wordt afgedekt en natuurgebied. De realiteit is dat Klein Rusland binnenkort in een oase van groen ligt. Wij willen niet dat dit waardevol woongebied opgeofferd wordt. Argumenten dat er geen diensten zouden zijn, gaan op voor heel Zelzate-West.”

Tunnel

Rest nog het argument dat er een diepere tunnel moet komen onder het kanaal Gent-Terneuzen om grotere zeeschepen de Gentse haven binnen te loodsen. Het tracé van die tunnel loopt dwars over het Kardinaal Mercierplein, het hart van Klein Rusland. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er altijd stemmen zullen zijn die Klein Rusland weg willen”, reageert Meuleman daarop. “Eerst was het de gipsberg, dan was het de Callemansputte-site, nu is het de tunnel. Ik hoor inderdaad al vele jaren over die tunnel praten. Feit is: niemand kan mij zeggen of hij er komt of niet. Zo zijn er zelfs al stemmen die zeggen dat de tunnel ergens compleet anders zou komen. Nogmaals: Als je vindt dat Klein Rusland vandaag niet meer leefbaar is, gaat dat op voor bijna heel onze gemeente.”

Meer over Klein Rusland

politiek