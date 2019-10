Tijdelijk fietspad langs Westkade open Kristof Vereecke

30 oktober 2019

14u53 2 Zelzate Fietsers kunnen sinds gisteren opnieuw van Zelzate naar Sas van Gent fietsen via de Westkade. Door stabiliteitsproblemen is de kade al maanden afgesloten voor alle verkeer. Ander verkeer zal nog moeten wachten tot begin 2021 vooraleer de Westkade te kunnen nemen.

Het tijdelijke fietspad loopt over het terrein van kunstmestfabrikant Rosier. Het was dan ook niet zo evident om het fietspad aan te leggen, maar de fabriek wilde tegemoet komen aan de massale vraag van inwoners uit de buurt. Om de veiligheid te garanderen is het fietspad omheind met hekken. Extra straatlantaarns moeten ervoor zorgen dat het ook in de donkere wintermaanden intensief gebruikt kan worden. Een gelijkaardige oplossing voor auto- en vrachtverkeer is wegens veiligheids- en financiële redenen geen optie. Het auto- en vrachtverkeer dient nog rond te rijden tot het definitieve herstel van de Westkade. Dat zou nog wel eens een tijdje kunnen duren. De vergunningsaanvraag is ondertussen de deur uit, maar van een definitieve planning is nog steeds geen sprake.