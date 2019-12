Tijdelijk fietspad langs Westkade afgesloten wegens waterlek Kristof Vereecke

18u19 2 Zelzate Het alternatieve fietspad langs de Westkade tussen Zelzate en Sas van Gent is donderdag afgesloten wegens een plots waterlek. Wanneer het lek hersteld zal zijn en het fietspad terug open kan, is niet meteen duidelijk.

Fietsers kunnen sinds eind oktober opnieuw van Zelzate naar Sas van Gent fietsen via de Westkade. Door stabiliteitsproblemen is de kade al maanden afgesloten voor alle verkeer. Het tijdelijke fietspad loopt over het terrein van kunstmestfabrikant Rosier. Het was dan ook niet zo evident om het fietspad aan te leggen, maar de fabriek wilde tegemoetkomen aan de massale vraag van inwoners uit de buurt. Donderdag moest het fietspad echter opnieuw gesloten worden wegens een plots waterlek. Een streep door de rekening voor de vele fietsers die er dagelijks passeren en nu opnieuw om moeten rijden via de Poeldijkstraat. Verwacht mag worden dat het lek snel kan gedicht worden. Al is nog niet duidelijk hoe groot de eventuele schade is. Wanneer het fietspad opnieuw open gaat, is dan ook nog onduidelijk.