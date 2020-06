Tientallen Zelzatenaren spreken zich via fotoboodschap uit tegen racisme Kristof Vereecke

13 juni 2020

Zelzate Tientallen Zelzatenaren kwamen zich vandaag op het Hoogbouwplein uitspreken tegen racisme. Op een coronaveilige afstand konden ze zich met hun boodschap laten fotograferen in een fotobooth.

De actie werd georganiseerd door Geneeskunde voor het Volk. “Omdat we het belangrijk vinden niet alleen tegen het coronavirus te strijden, maar ook tegen dat andere hardnekkige virus dat maar niet uit te roeien valt”, zegt Els Van der Sypt van Geneeskunde voor het Volk. “We merken dat in onze praktijk elke dag. Veel van onze patiënten worden dagelijks met racisme geconfronteerd. Op hun werk, op school, maar ook in deze wijk. Vandaag willen we een duidelijk signaal geven dat racisme in Zelzate geen plaats heeft.”

Spandoek

Iedereen kon vooraf een bordje met een boodschap in elkaar knutselen. Daarna kon op een veilige afstand van elkaar aangeschoven worden om een foto te nemen in de fotobooth. “Het is de bedoeling de foto’s binnen een tweetal weken te bundelen in een groot spandoek en een plekje te geven in onze gemeente.” Alle boodschappen kregen nadien een tijdelijk plekje op het Hoogbouwplein. Zelzate bewees vandaag dat je ook op een coronaveilige en vreedzame manier je stem kan laten horen.