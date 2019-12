Thor voorziet KVV-spelers van rijsttaartjes voor verplaatsing naar Jong Lede Kristof Vereecke

08 december 2019

14u11 0 Zelzate Thor (13), zoon van bakker Pascal Delemarre, verkoopt opnieuw rijsttaartjes ten voordele van Music for Life.

De jaarlijkse rijsttaartjesactie van Thor is ondertussen goed ingeburgerd in Zelzate. Ook bij de spelers van KVV Zelzate. Voor hun verplaatsing naar KVC Jong Lede sloegen ze massaal rijsttaartjes in bij Thor. “Krachtvoer voor op de spelersbus.”

Thor is al jaren vurig supporter van de groen-witten. Dertien jaar geleden werd hij geboren met een chromosoomafwijking met de moeilijke naam ‘Prader Willi Syndroom’. Met zijn actie wil hij geld inzamelen voor het goede doel. Tegelijkertijd hoopt hij dat de rijsttaartjes zijn groen-witte helden aan de drie punten helpen in Lede.

Wie Thor ook wil steunen, kan terecht in de bakkerszaak van zijn papa op hoek van de Kerkstraat en de Patronagestraat.

Meer over Thor

sport

sportdiscipline

voetbal

samenleving

welzijn

liefdadigheid