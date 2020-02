Theo Francken komt naar ‘communistisch paradijs’ Zelzate Kristof Vereecke

18u00 8 Zelzate Theo Francken (N-VA) komt op 13 mei naar Zelzate. Hij doet dat op uitnodiging van Meetjeslands Kamerlid Kathleen de Poorter (N-VA).

Francken kondigde zijn komst zelf aan in een filmpje dat hij lanceerde via de Facebookpagina van Kathleen Depoorter. De knipoog is nooit ver weg. Zo zegt Francken met een grote tandpastasmile dat hij komt spreken in het ‘communistisch paradijs’. Benieuwd wat de Zelzaatse toekomstcoalitie van sp.a en PVDA van die uitspraak vindt? Francken komt onder andere spreken over confederalisme, migratie en de federale regering. Het goed gedeelde filmpje lokt alvast heel wat reacties uit. Zo roept één Zelzatenaar zelfs op om de rijpe tomaten al klaar te leggen. De kans is klein dat het ook zover komt. Het is wel opvallend dat Francken zijn bezoek aan het Meetjesland uitgerekend in Zelzate plant. Afspraak op 13 mei om 20.00 uur in CC De Brug.